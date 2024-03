Speciale difesa: Bielorussia, al via esame della prontezza al combattimento delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate bielorusse hanno iniziato i controlli sulla prontezza al combattimento delle unità militari in tutto il Paese. Lo ha riferito il ministero della Difesa bielorusso in una nota. "Le Forze armate hanno avviato un esame della prontezza al combattimento delle unità", ha comunicato il ministero in una nota, aggiungendo che gli spostamenti dei mezzi di trasporto civili potrebbero essere temporaneamente sospesi in alcune aree. Il personale militare dovrà condurre una serie di esercitazioni di addestramento. (Rum)