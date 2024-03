Speciale difesa: Regno Unito, sottosegretario Tugendhat, aumentare spese difesa al 2,5 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario aumentare le spese per la difesa del Regno Unito "ora, il più presto possibile" al 2,5 per cento del prodotto interno lordo. Lo ha detto il sottosegretario alla Sicurezza Tom Tugendhat, esortando di fatto il primo ministro Rishi Sunak a intervenire in tal senso dopo che il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, non ha annunciato alcun aumento di fondi per la difesa durante il Bilancio di primavera presentato la scorsa settimana. "Quello che dobbiamo fare è raggiungere il 2,5 per cento il prima possibile. Dobbiamo incrementare le spese per la difesa ed è proprio per questo che abbiamo bisogno dell'impulso alla crescita che Jeremy ha indicato, ma anche la prosperità economica che è sostenuta dalla sicurezza", ha detto Tugendhat ai microfoni dell'emittente televisiva “Sky News”. "Voglio raggiungere una quota del 2,5 per cento ora, il prima possibile (...) e poi dobbiamo adattarci all'evolversi delle sfide che dobbiamo affrontare", ha aggiunto il sottosegretario. Attualmente la spesa per la difesa è pari a circa il 2,2 per cento del Pil. (Rel)