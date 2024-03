Difesa: il gruppo ceco Csg vuole costruire fabbriche di armi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la difesa ceco Csg vuole costruire fabbriche di armamenti in Ucraina. È quanto dichiarato dal proprietario e amministratore delegato della società Michal Strnad, come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". In particolare, l'Ad ha affermato: "Attualmente stiamo discutendo due o tre progetti congiunti con le aziende statali ucraine che vogliamo realizzare in Ucraina". Si tratta della "produzione di munizioni di grosso calibro e di sistemi d'arma pesanti". Strnad ha aggiunto di aspettarsi che i relativi accordi vengano conclusi nel corso di quest'anno. "Stiamo parlando di investimenti di diverse centinaia di milioni di euro", ha sottolineato l'amministratore delegato di Csg. Strnad, tuttavia, ha affermato che trascorreranno anni prima della costruzione degli impianti della sua azienda in Ucraina e dell'avvio della produzione. (Geb)