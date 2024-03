Milano: Fontana, il Comune si preoccupi dei suoi problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune “dovrebbe cercare di preooccuparsi dei suoi problemi. Io non vado mai a informarmi delle inadempienze del Comune di Milano”. Lo ha dichiarato il presidente Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto “Golf a Scuola”, a chi gli chiedeva un commento in merito al fatto che dopo l'attivazione della vasca per il Seveso il Comune ha invitato la Regione a fare la sua parte. “Quindi si preoccupi di quello che fa lui”, ha continuato Fontana, spiegando che “le nostre vasche stanno seguendo i termini previsti. Il cronoprogramma è rispettato. Appena saranno completate, le metteremo a disposizione”. (Rem)