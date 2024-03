Napoli: Durigon, dossieraggio è brutta pagina, giustizia faccia suo corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inchiesta sul presunto dossieraggio “è una brutta pagina, che purtroppo dobbiamo constatare. Lascerei alla giustizia fare il suo corso e poi vedremo anche politicamente come intervenire”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, nonché commissario regionale della Lega in Campania, a margine della conferenza stampa a Napoli nel corso della quale è stato ufficializzato il passaggio alla Lega di Salvatore Ronghi, leader di Sud protagonista, e di 75 dirigenti del movimento. A proposito della divisioni del centrodestra sull’ipotesi di istituire una commissione di inchiesta parlamentare sulla vicenda, Durigon ha sottolineato che “nel centrodestra non vedo dissapori, ma solo unità di intenti” che “tutte quello che dobbiamo anche in Parlamento sarà fatto”. “L'importante è che diamo luce a un fatto, purtroppo molto buio di questa Repubblica”, ha concluso.(Ren)