Italia-Kazakhstan: sottosegretaria Tripodi incontra ministro del Commercio Shakkaliyev, relazioni incoraggianti

- La sottosegretaria di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi ha incontrato il ministro per il Commercio e l'Integrazione del Kazakhstan, Arman Shakkaliyev. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Tripodi ha ribadito l'eccellente stato dei rapporti bilaterali, rimarcando che esistono spazi di ulteriore crescita, sia negli investimenti che nell'export. Nel mutato contesto internazionale, il Kazakhstan ha acquisito una centralità geopolitica che offre nuove interessanti opportunità per il Sistema Italia, nonostante la complessa congiuntura mondiale, come testimoniato dalla visita a Roma del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev lo scorso gennaio. "Le nostre imprese guardano con crescente interesse al Kazakhstan e auspicano un ulteriore miglioramento del clima per gli investimenti; le nostre istituzioni sono pronte ad appoggiare le imprese e a collaborare con il governo per incrementare investimenti ed export, anche grazie al successo del primo Business forum italo-kazakho, co-presieduto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani con il presidente Tokayev", ha concluso Tripodi. (Com)