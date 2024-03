India: “obbligazioni elettorali”, Corte suprema respinge richiesta di rinvio pubblicazione dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha respinto la richiesta della banca pubblica State Bank of India (Sbi) di prorogare la scadenza della pubblicazione dei dettagli delle cosiddette “obbligazioni elettorali”, dichiarate incostituzionali dalla stessa Corte lo scorso 15 febbraio. La massima autorità giudiziaria – un collegio formato dal giudice capo Dhananjaya Yeshwant Chandrachud e dai giudici Sanjiv Khanna, Bhushan Ramkrishna Gavai, Jamshed Burjor Pardiwala e Manoj Misra – ha confermato che la pubblicazione dovrà avvenire entro domani, 12 marzo. L’Sbi aveva chiesto un rinvio fino al 30 giugno. Il collegio costituzionale ha motivato il rifiuto spiegando che le informazioni da pubblicare sono già nella disponibilità dell’Sbi e non ci sono ragioni per posticiparne la divulgazione. Le “obbligazioni elettorali” sono state lanciate nel 2018 dal primo ministro, Narendra Modi, un’iniziativa volta a rendere legali i finanziamenti anonimi di individui e aziende ai partiti politici. La sentenza di incostituzionalità è stata pronunciata il mese scorso dallo stesso giudice capo Chandrachud. (segue) (Inn)