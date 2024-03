India: “obbligazioni elettorali”, Corte suprema respinge richiesta di rinvio pubblicazione dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema si è pronunciata su istanza di esponenti dell’opposizione e organizzazioni non governative. Secondo la massima autorità giudiziaria indiana, le “obbligazioni elettorali”, sottoscritte in forma anonima (le forze politiche devono dichiarare quanto hanno incassato, non da chi), violano il diritto all’informazione e possono portare a opachi accordi di scambio tra donatori e forze politiche. Alla State Bank of India, che si occupa di monitorare il meccanismo, è stato quindi ordinato di interrompere l’emissione con effetto immediato e di pubblicare i dettagli delle obbligazioni sottoscritte a partire dal 2019. (segue) (Inn)