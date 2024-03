India: “obbligazioni elettorali”, Corte suprema respinge richiesta di rinvio pubblicazione dati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudizio di illegittimità costituzionale è giunto a pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento indiano, previste per aprile-maggio. La campagna elettorale è di fatto già iniziata e il Partito del popolo indiano (Bjp) del premier Modi si presenta da grande favorito. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, ha accolto con favore la sentenza. “Speriamo che il governo Modi la smetta di ricorrere a simili idee in futuro e presti ascolto alla Corte suprema, così da preservare la democrazia, la trasparenza e un terreno di gioco livellato”, ha dichiarato sul social network X il presidente del partito, Mallikarjun Kharge. (Inn)