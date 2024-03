Abruzzo 2024: Furfaro (Pd), grazie D'amico, perso ma partita aperta nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie, innanzitutto, a Luciano D'Amico. Una persona straordinaria, competenza e forza gentile. Grazie a lui e all'unità delle forze che lo hanno sostenuto, in Abruzzo abbiamo combattuto una partita che fino a pochi giorni fa era impensabile persino giocare". Lo scrive su X Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale del Partito democratico. "Il Pd - prosegue - fa un risultato incredibile, grazie a una comunità che ha ritrovato entusiasmo e passione. Le partite si vincono e si perdono, il punto politico è che siamo tornati a giocarle, che la destra non è invincibile, che tutto è nuovamente aperto". "Per vincere, l'unità è necessaria, ma non basta. Serve passione, credibilità e coesione. Tre punti fondamentali per rilanciare la sfida dell'alternativa a Meloni. Coltiviamola con cura, noi ci siamo", conclude. (Rin)