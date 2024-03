Abruzzo: commissario Castelli, conferma Marsilio buona notizia per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faccio le mie congratulazioni a Marco Marsilio che, nelle riunioni delle Cabine di coordinamento Sisma, è sempre efficace e proattivo. “La sua riconferma è una buona notizia per la ricostruzione”. Così in una nota il commissario alla Riparazione e Ricostruzione, Guido Castelli, sulla conferma del presidente Marsilio alla guida della regione Abruzzo. “Il 2023 è stato un anno decisivo: abbiamo impresso un deciso cambio di passo alla ricostruzione sia pubblica che privata e, di questo, gli abruzzesi hanno tenuto conto. Garantire continuità alla governance del sisma 2016 in stretta relazione con il governo centrale è sicuramente importante. Anche rispetto alle risorse del Fondo complementare volto a sostenere il rilancio dei territori dei crateri 2009 e 2016, l'azione strategica fin qui condivisa potrà proseguire senza interruzioni. Un'azione che, attraverso il programma NextAppennino, in Abruzzo per i crateri 2009 e 2016 ha visto per la Macro-misura A il finanziamento di 411 progetti finanziati per 315 milioni di euro e, per la Macro-misura B, l'approvazione di 537 progetti ai quali sono destinati 203 milioni. C'è sicuramente ancora molto da fare, in particolare sul fronte della ricostruzione pubblica, ma sono convinto che la capacità del Ppresidente Marsilio, unita a quella degli altri governatori impegnati su fronte del sisma 2016, saprà sostenere al meglio l'azione della struttura commissariale”, aggiunge. (Rin)