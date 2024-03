Francia: nel 2023 hanno perso il lavoro 51.500 capi d'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 in Francia 51.500 capi d'azienda hanno perso il lavoro, il 33 per cento in più rispetto all'anno precedente. È quanto emerge dalle rilevazioni effettuate da Altares e dall'associazione della Garanzia sociale dei capi di imprese (Gsc). Nel 2023 "più di nove imprenditori su dieci hanno perso il loro lavoro dirigenziale in una struttura con almeno cinque dipendenti", si legge nel rapporto. I settori della ristorazione e della costruzione sono i più colpiti, con circa due terzi del totale. (Frp)