- In quanto principale snodo per il paese e locomotiva verso l'Europa per "la Lombardia del futuro bisogna partire dalle infrastrutture, una regione connessa dovrà essere innovativa e sostenibile". Lo ha affermato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto in un videomessaggio all'evento “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”. (Rem)