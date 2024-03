Abruzzo 2024: Cannizzaro (FI), orgogliosi per risultato Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello ottenuto in Abruzzo è "un risultato molto positivo che ci inorgoglisce ma che soprattutto ci dice che la strada intrapresa da Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, è quella giusta". Lo ha dichiarato Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e coordinatore regionale del partito azzurro in Calabria. "Un plauso al segretario del nostro partito in Abruzzo Nazario Pagano per l'ottimo risultato segno del gran lavoro fatto: Forza Italia c'è, riceve uno straordinario consenso e raggiunge la doppia cifra. Ora avanti tutta per le prossime sfide, Basilicata, Piemonte e Europee", ha proseguito. "Auguri di buon lavoro a Marco Marsilio, riconfermato alla guida della regione Abruzzo, premiato per il buongoverno espresso. Il centrodestra ha dimostrato che esperimenti quali 'il campo largo' possono vincere in condizioni particolari, come la Sardegna dove comunque il centrodestra ha preso più voti, ma che non possono e non riescono a fare la differenza", ha concluso. (Rin)