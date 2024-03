Milano: esplosa un'autoclave all'Università Bicocca, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco di Milano da circa mezz'ora stanno intervenendo in via Roberto Cozzi 55 all'Università Bicocca di Milano per lo scoppio di un'autoclave avvenuto in un laboratorio chimico del Politecnico. Dall'esplosione è fuoriuscito acido cloridrico usato in quel momento per un esperimento didattico. Non si segnalano feriti tra i presenti in quegli istanti nel laboratorio e nelle stanze attigue. Al momento dell'arrivo sul posto delle squadre vvf, il personale universitario aveva già proceduto a effettuare l'evacuazione del padiglione universitario. Presenti tre mezzi del Comando di Milano compreso il nucleo Nbcr ( batteriologico-chimico-radiologico) quest'ultimo per monitorare gli ambienti e stabilire le cause che hanno portato allo scoppio dell'autoclave. (Rem)