Sardegna: Todde, la salute dei sardi al primo posto fra i miei pensieri

- Non appena insediata, la salute dei sardi sarà al primo posto tra i miei pensieri e le mie azioni. Così la presidente della Regione in pectore, Alessandra Todde, sui social. “La sanità pubblica in Sardegna è in una crisi profonda e l’ospedale San Francesco di Nuoro non fa eccezione. Il diritto alla salute negato è uno dei più importanti tra i motivi per cui i sardi hanno votato per il cambiamento. Quando la crisi sanitaria, poi, tocca direttamente i propri familiari, il senso di frustrazione cresce e le mille storie ascoltate diventano vita vissuta – scrive Todde - Capita così che una giornalista seria, che fa onestamente il suo lavoro di descrivere la realtà che la circonda, viene presa di mira da chi è disposto a tapparsi gli occhi pur di blandire chi il potere lo ha gestito fino ad oggi, utilizzandolo per distribuire favori”. (segue) (Rsc)