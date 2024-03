Sardegna: Todde, la salute dei sardi al primo posto fra i miei pensieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riferendosi all'ospedale San Francesco di Nuoro, Todde evidenzia che “oltre ai problemi del reparto di Medicina sottolineati da Elvira Serra, un’altra criticità è la chiusura del reparto di ortopedia. Se disgraziatamente qualcuno subisce una frattura, è costretto a recarsi altrove per farsi curare. E potrei continuare. Le carenze che affliggono la Sanità in Sardegna sono sotto gli occhi di tutti e denunciarle è il primo passo, necessario, per poterle affrontare e risolvere. Durante la campagna elettorale abbiamo sentito centinaia di testimonianze analoghe e ora, a campagna terminata, affermiamo più che mai che la Sanità è una nostra priorità assoluta”. (Rsc)