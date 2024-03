Città metropolitana Roma: vice sindaco incontra a Palazzo Valentini Ambasciatrice di Bolivia presso la Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Palazzo Valentini l'incontro tra il Vice Sindaco Pierluigi Sanna, la Consigliera Delegata Alessia Pieretti e l'Ambasciatrice dello Stato Plurinazionale della Bolivia presso la Santa Sede Teresa Susana Subieta Serrano. "L'incontro, fa seguito a quello avuto precedentemente dalla Consigliera Delegata Pieretti presso l'Ambasciata di Bolivia". Lo si legge in una nota di Città Metropolitana Roma. L'occasione è stata fondamentale per ribadire il forte legame esistente tra la città Metropolitana di Roma e lo stato della Bolivia. L'Ambasciatrice Serrano "nel suo intervento ha parlato del suo impegno per aiutare la comunità boliviana e in generale le comunità latino-americane nell'integrazione con il tessuto sociale locale. Durante il colloquio con il Vice sindaco Sanna sono stati affrontati i temi relativi agli scambi culturali, ai progetti e alle iniziative da mettere in campo per favorire la collaborazione tra i due paesi. Il Vice Sindaco Sanna e la Consigliera Delegata Pieretti hanno espresso la massima disponibilità nel collaborare insieme per redigere un protocollo di intesa tra le parti che rappresenta un punto di partenza per i futuri accordi di cooperazione tra le due istituzioni in vista delle attività previste dal prossimo Giubileo". (Com)