Olimpiadi 2026: Morelli, speriamo di risolvere al più presto criticità con Comune di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sta procedendo, c'è una grande necessità delle opere infrastrutturali collegate ai giochi olimpici. Per quanto riguarda i giochi e Milano ci sono alcune criticità che speriamo di risolvere al più presto con il Comune". Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, a margine dell'evento “Dall’Europa a Milano: un viaggio nel futuro”. "Aspettiamo - conclude Morelli - che il Comune ci dica quali sono le necessità per poter contribuire e definire le tempistiche per quanto riguarda le opere sportive collegate a Milano". "Legati ai giochi olimpici ci saranno nuove infrastrutture, oltre a rinnovare città come Bormio e Livigno che diventeranno capitali dello sci a livello mondiale", ha poi concluso il sottosegretario. (Rem)