Ue: Urso, in arrivo linea pilota su chip nuova generazione ad alta resistenza

24 luglio 2021

- In Europa “abbiamo raggiunto” investimenti “significativi, ad esempio con la linea pilota sui chip di nuova generazione ad alta resistenza”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, a margine della presentazione, presso il Salone degli Arazzi di palazzo Piacentini, sede del Mimit, dell’investimento in Italia della società Silicon box. La linea pilota sui chip “sarà istituita in Italia e ci consentirà di essere sempre più attrattivi nei confronti delle altre imprese”, ha concluso Urso. (Rin)