Senato: De Rosa, scelto FI per difendere ideali in cui credo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giorno 12 febbraio 2024, ho deciso di transitare dal gruppo politico Movimento cinque stelle al gruppo politico di Forza Italia. La mia decisione è stata motivata dalla politica, a mio parere, non adeguata del M5s sulle questioni di difesa e sicurezza del Continente Europeo. Credo che l'Italia debba sostenere fortemente la battaglia per l'autonomia dell'Ucraina contro l'invasione russa e, in tema di sicurezza e difesa, rafforzare la propria posizione militare all'interno del paese e nel mediterraneo, così da restare protagonista dello scenario internazionale che attualmente ci vede alla presidenza del G7". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Raffaele De Rosa. (segue) (Rin)