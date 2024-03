Senato: De Rosa, scelto FI per difendere ideali in cui credo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Rosa aggiunge: "Il mio non è un tradimento ma la difesa degli ideali in cui credo e per i quali ho dedicato la mia vita alla divisa e alle stellette a cinque punte, dalla quale sono temporaneamente in congedo per adempiere e portare a termine questa esperienza da senatore della Repubblica Italiana. Nei quindici mesi trascorsi con il Movimento cinque stelle, non ho letto segnali di progressione, soprattutto in questo senso. Ho abbracciato la linea politica di Forza Italia perché credo sia quella più vicina alle mie idee e al mio modo di lavorare, rispecchiando pertanto le mie idee politiche del fare senza dimenticare da dove sono partito". (Rin)