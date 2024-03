Università: Rocca si confronta con studenti a Umberto I Roma, vi incontro la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'inaugurazione di grandi apparecchiature tecnologiche al policlinico Umberto I di Roma, alcuni studenti universitari della Sapienza hanno protestato, all'arrivo del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, lamentando una carenza di borse di studio e alloggi. "Regione Lazio diritto allo studio commissariato" e "7000 mila studenti senza futuro": sono i cartelloni tenuti in mano da 3 studenti. "Sulle borse di studio, abbiamo aumentato di 4 milioni di euro il fondo integrativo per le borse di studio e per altre misure a sostegno degli studenti. Non basta ma è un primo segnale. Quindi ci stiamo impegnando, considerando il taglio in bilancio di oltre 500 milioni per pagare gli interessi ai mutui. Sapete bene quello che ho ereditato. Non vi ho mai visto protestare prima ma è giusto che voi lo facciate. Stiamo vedendo se troviamo altre risorse da mettere", ha detto il presidente Rocca che si è soffermato a parlare con gli studenti. (segue) (Rer)