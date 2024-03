Università: Rocca si confronta con studenti a Umberto I Roma, vi incontro la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore si è detto pronto ad incontrare gli studenti la prossima settimana. "Ci sono 7 mila studenti che non sanno come pagare l'affitto. Negli anni precedenti erano stati garantiti tutti gli idonei vincitori delle borse di studio. A marzo non è arrivata la prima rata", hanno replicato gli studenti, chiedendo una rappresentanza nel Lazio. "Anche noi abbiamo garantito le borse di studio a tutti gli idonei -ha puntualizzato Rocca -. La rappresentante è stata nominata subcommissaria. A breve ricomporrò gli organi di amministrazione di Lazio Disco: abbiamo prima commissariato perché dovevamo valutare tutta la situazione finanziaria e contabile - ha spiegato Rocca -. Sono consapevole della situazione che ho ereditato e abbiamo addirittura alzato la soglia di coloro che possono usufruire del sostegno economico. Per questo mi dispiace che si dica che gli standard non sono stati rispettati. Se avessi mantenuto la soglia trovata sarebbero meno gli studenti beneficiari", ha concluso Rocca che si è detto disponibile ad incontrare gli studenti la prossima settimana: "vi darò tutte le date certe", ha replicato Rocca agli studenti che lo hanno ringraziato. (Rer)