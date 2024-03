Napoli: Durigon, da noi candidature forti per cambiare Regione Campania ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo costruendo candidature forti. Cambieremo l'Europa e soprattutto questa Regione che De Luca sta gestendo come cosa propria". Lo ha dichiarato il sottosegretario del ministero del Lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon (Lega) intervenendo all'incontro "Ripartire dal territorio per il lavoro e lo sviluppo" tenutosi al Centro congressi Tiempo a Napoli nel corso del quale è stata annunciata l'adesione al partito del movimento Sud protagonista. "De Luca diserta tavoli istituzionali, attacca perennemente per non dare risposte - ha osservato Durigon -. Questa ragione merita di più". (Ren)