Spagna: popolari presentano denuncia su caso Koldo a Procura europea e Ufficio Ue anti-frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha presentato una denuncia alla Procura europea e all'Ufficio europeo anti-frode sul cosiddetto "caso Koldo", che verte sul presunto uso illecito di fondi comunitari. Lo ha annunciato la segretaria generale popolare, Cuca Gamarra, criticando il "silenzio e l'opacità" del governo di Pedro Sanchez sulla questione. "Siamo di fronte a una politica solo ed esclusivamente di autodifesa, invece di assumersi le proprie responsabilità. Ogni informazione che emerge dalle indagini rivela che ci sono più cariche socialiste coinvolte in questo complotto e che questo è appena iniziato", ha detto Gamarra in una conferenza stampa presso la sede nazionale del Pp a Madrid. "Non c'è dubbio che sia necessario andare fino in fondo e il Partito popolare lo farà e lo farà", ha aggiunto. (Spm)