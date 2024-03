Unicredit: sottoscritta obbligazione da 3 milioni di euro emessa da Antares (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partendo da Parma, nello storico immobile di Via Lavagna, oggi vanta complessivamente 8 impianti ubicati tra Parma, con un nuovo ed importante centro operativo e logistico in Via Paradigna, Fidenza, Padova e Roma. Leader europeo nella manutenzione on site delle flotte commerciali, ha saputo innovare il settore dal punto di vista “ergonomico” progettando, sviluppando e realizzando un nuovo layout di strutture con cui equipaggiare i veicoli impiegati per effettuare le prestazioni a domicilio. Parallelamente ha innovato tecnologicamente, ideando una app che gestisce, pianifica e monitora tutti gli interventi effettuati e da effettuare sui mezzi clienti, calcolando l’itinerario più economico in termini di tempo e spesa. Grazie alla sola attività on site Antares, con i suoi 15 mezzi, riesce ad effettuare annualmente la manutenzione a 30.000 targhe nel territorio nazionale. Dal punto di vista economico e societario, negli ultimi 10 anni il fatturato è cresciuto, passando dai 6 milioni di euro del 2013 agli oltre 25 milioni di euro del 2023. Il capitale sociale, da 119 mila euro del 2013, è cresciuto fino agli attuali 10 milioni di euro. Altro numero, emblema della crescita, riguarda il team: ad oggi oltre 150 dipendenti. (segue) (Com)