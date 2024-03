Unicredit: sottoscritta obbligazione da 3 milioni di euro emessa da Antares (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commenta Manuel Ghiretti, Amministratore delegato di Antares: ”Questo è un traguardo, importante, un obiettivo che ci eravamo prefissati e che oggi abbiamo raggiunto. Sono orgoglioso di lavorare per questa grande azienda che, per la vocazione imprenditoriale del fondatore, ha da sempre puntato sull’eccellenza del servizio e della qualità. Un’azienda che con il cambio generazionale ha visto succedere al Commedator Armani i figli, Luigi e Tania ed il nipote Paolo che non solo hanno saputo far tesoro di quei valori, ma li hanno usati come solida base su cui costruirne il futuro. Che oggi è il presente. L’operazione che ho portato a termine è anche il punto di partenza per la realizzazione di piani di investimento e sviluppo e per dar corso ad accordi commerciali che andranno ad incrementare fatturato, redditività e sostenibilità. Ringrazio i miei collaboratori e UniCredit che mi hanno permesso di realizzare questa operazione. Per tutto quello che abbiamo costruito fino ad oggi ci sono voluti impegno, dedizione e coraggio, ma soprattutto ci sono volute le persone giuste”. Dichiara Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord Unicredit: “Come banca e partner delle imprese del territorio agiamo in concreto, offrendo molteplici soluzioni adeguate a ogni esigenza e dimensione aziendale. Siamo infatti determinati a sostenerle nel cogliere nuove opportunità di sviluppo. Ciò anche attraverso forme di finanziamento alternative, come questo minibond sustainability linked, strumento che consente di coniugare l’opportunità di accedere al mercato dei capitali con l’attenzione alla sostenibilità, esigenza prioritaria e forte booster di competitività. Siamo infatti convinti che la crescita del tessuto produttivo non possa prescindere dal raggiungimento di obiettivi Esg. Ci impegniamo in questo percorso al fianco degli imprenditori per promuovere e supportare la realizzazione di un futuro economico più sostenibile”. (Com)