Giappone-Oman: accordo su produzione metano sintetico dal 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Oman avvieranno la produzione di massa di metano sintetico da idrogeno e anidride carbonica nel 2026, nell'ambito degli sforzi comuni ai due Paesi per decarbonizzare il settore del gas naturale. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui al progetto parteciperanno l'azienda giapponese Hitachi Zosen, che ha sviluppato la tecnologia, e Oman Lng. In Giappone il metano è ampliamento utilizzato come fonte energetica per le abitazioni nelle aree urbane. Il metano sintetico, che però è ancora costoso da sintetizzare, utilizza CO2 sequestrata dall'atmosfera, e per questo è ritenuto quasi neutrale sul piano delle emissioni. (Git)