Abruzzo 2024: Calenda, bassa affluenza premia voto organizzato

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "L’affluenza bassa delle regionali, vicina ad un elettore su due, premia il voto organizzato. Il voto di opinione continua a rimanere ai margini di questo tipo di elezione. Ne abbiamo una prova anche guardando i dati di Azione. Dove abbiamo un parlamentare presente sul territorio, Giulio Sottanelli, prendiamo il 7 per cento (Teramo), dove non abbiamo parlamentari o consiglieri regionali prendiamo il 3 per cento". Lo afferma nella sua newsletter, in merito alle elezioni Regionali in Abruzzo, il leader di Azione, Carlo Calenda. (segue) (Rin)