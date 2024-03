Moldova: Cremlino, ingiustificate accuse su "ricatti energetici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse della presidente moldava Maia Sandu secondo cui la Russia è coinvolta in "ricatti energetici" sono ingiustificate. Lo ha detto ad una conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "In realtà, sapete che, sfortunatamente, la signora Sandu accusa molto spesso la Russia di una sorta di ricatto energetico. Allo stesso tempo, non si tratta di alcun ricatto, si tratta di questioni puramente commerciali. Pertanto, naturalmente, riteniamo che tali dichiarazioni siano assolutamente ingiustificate", ha osservato il portavoce del Cremlino. (Rum)