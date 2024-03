Ucraina: Cremlino, eventuale coalizione francese per invio truppe aumenterebbe tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di Parigi di mettere insieme una coalizione di Stati pronti a inviare truppe in Ucraina è una "politica diretta ad aumentare le tensioni". Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Naturalmente, l'espansione della discussione e la persistente attività di Parigi per tentare di mettere insieme una coalizione di Paesi che dichiarino un'ipotetica disponibilità a inviare contingenti non è altro che una politica diretta di escalation delle tensioni. E’ una linea molto pericolosa (...) e può potenzialmente avere conseguenze molto indesiderabili", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)