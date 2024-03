Abruzzo 2024: Calenda, a D'Amico va nostro ringraziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "A Luciano D’Amico va il nostro ringraziamento per aver fatto una battaglia appassionata e seria. Speriamo di poter lavorare insieme nel consiglio regionale e non solo. La scelta di non andare con un candidato terzo, ma di sostenerne uno civico e di qualità, nell’ambito dei due schieramenti, ha premiato Azione. Il risultato del 4 per cento, pur in assenza di consiglieri regionali e in presenza di liste civiche molto forti che hanno sottratto voti a tutti i partiti, è ottimo". Lo sottolinea, nella sua newsletter, in merito alle elezioni Regionali in Abruzzo, il leader di Azione, Carlo Calenda. (segue) (Rin)