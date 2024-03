Cultura: accordo raggiunto su Teatro Roma, previsto oggi il varo della riforma a statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumata bianca in vista per la governance del Teatro di Roma. L'Assemblea dei Soci, convocata per oggi alle ore 15, approverà la riforma dello Statuto che introdurrà una gestione duale, con la previsione delle figure di un Direttore generale e di un Direttore artistico. L'intesa raggiunta "tra il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e il Comune di Roma per la guida del Teatro di Roma è un risultato importante per un'istituzione culturale di primissimo livello. È un bene che un'eccellenza della cultura possa avere ai suoi vertici due figure di alto profilo quale il Direttore Generale, con compiti strettamente manageriali, e uno Artistico, più dedicato alla programmazione. Adesso l'importante è che si avvii subito una stagione di rinascita e di forte valorizzazione di questo Teatro che ha fatto la storia della città e della Nazione intera", lo dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. (segue) (Com)