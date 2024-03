Ucraina: Cremlino, "consiglieri della Nato" presenti sul territorio ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti russi hanno ottenuto delle informazioni sulla presenza in Ucraina di "consiglieri della Nato". E' quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "Stiamo seguendo questo (argomento) da vicino, sapete che i nostri servizi competenti hanno da tempo informazioni secondo cui, in un modo o nell'altro, delle persone che si definiscono consiglieri e che sono direttamente legate alla Nato si trovano in realtà sul territorio dell'Ucraina", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)