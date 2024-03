Lavoro: Unioncamere, nel 2024-2028 Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto le regioni con fabbisogno maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2024 e il 2028 il mercato del lavoro italiano potrà esprimere un fabbisogno compreso tra 3,1 e 3,6 milioni di occupati, a seconda dello scenario macroeconomico considerato. Infatti, lo stock occupazionale 2023 potrebbe crescere nel quinquennio da un minimo di 238 mila unità nello scenario negativo fino a un massimo di 722 mila occupati in un contesto più favorevole. In Lombardia - con un fabbisogno atteso pari a 669mila occupati nello scenario positivo – si concentrerà oltre il 18 per cento dell’intera domanda nazionale, seguita da Lazio (356 mila unità pari al 9,8 per cento), Campania (320 mila unità, 8,8 per cento), Emilia-Romagna (306 mila unità, 8,4 per cento) e Veneto (302 mila unità, 8,3 per cento). Sulle previsioni inciderà, evidentemente, l’effettivo impatto delle risorse stanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le necessità di sostituzione dei lavoratori in uscita dal mercato del lavoro determineranno la gran parte del fabbisogno, 2,9 milioni di unità nel quinquennio, pari ad una quota dell’80 per cento nello scenario positivo e del 92 per cento in quello negativo. E’ quanto emerge dal report sulle “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine” aggiornato al quinquennio 2024-2028, elaborato nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro. “La riduzione del mismatch tra domanda e offerta di lavoro rappresenta una delle priorità di politica economica da affrontare in questo momento”, sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. (segue) (Com)