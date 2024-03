Lavoro: Unioncamere, nel 2024-2028 Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Veneto le regioni con fabbisogno maggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I costi derivanti dal minor valore aggiunto che sarà possibile produrre nei diversi settori economici a causa del ritardato o mancato inserimento nelle imprese dei profili professionali necessari stanno infatti aumentando proprio a causa del progressivo innalzamento della difficoltà di reperire personale. La stima per il 2023 del costo del mismatch è di 43,9 miliardi, cifra corrispondente a circa il 2,5 per cento del Prodotto interno lordo italiano. Per invertire il trend, che ha tante ragioni d'essere, a cominciare dall'andamento demografico, si deve lavorare sempre di più sul fronte dell'orientamento e avvicinare i percorsi formativi alle grandi trasformazioni in atto", aggiunge. Nel 2024-2028, per l'insieme dei settori privati e pubblici, circa il 41 per cento del fabbisogno complessivo interesserà dirigenti, specialisti e tecnici (tra 1,3 e 1,5 milioni di unità); mentre le professioni commerciali e dei servizi assorbiranno il 19 per cento del fabbisogno totale, gli impiegati il 15 per cento, gli operai specializzati l'11 per cento e i conduttori di impianti il 6 per cento. Rispetto all'attuale struttura professionale saranno perciò destinate a crescere le professioni specialistiche e tecniche, ma anche quelle impiegatizie (per effetto della domanda della Pa), mentre continueranno a diminuire operai specializzati e conduttori di impianti. Circa il 38 per cento del fabbisogno occupazionale del quinquennio riguarderà professioni con una formazione terziaria (laurea, diploma Its Academy o Afam), il 4 per cento profili con un diploma liceale e il 46 per cento personale in possesso di una formazione secondaria di secondo grado tecnico-professionale (diplomi quinquennali e IeFP quadriennali o triennali).