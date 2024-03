Imprese: Maioli (Credit Agricole Italia), in Italia centro sud opportunità di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale scenario geopolitico ed economico “è una grande opportunità per l’Italia, che presenta una posizione politica molto stabile, poiché non è coinvolta in tensioni politiche, e in particolare tutto il centro sud è una grande opportunità di investimento”. Lo ha detto Giampiero Maioli, amministratore delegato di Credit Agricole Italia, intervenendo durante l’evento organizzato dal Corriere della Sera, “L’Italia genera futuro”, in corso a piazza Affari. Maioli ha ricordato che questo è un momento in cui “stiamo investendo molto”. A tal proposito, l’Ad ripropone l’esempio della Francia, che organizza un evento a Versailles per “attirare investitori e imprese”, e ha invitato la promozione di un incontro simile anche in Italia “dove ancora non c’è. Bisogna organizzare un evento per dare opportunità e mostrare quello che c’è in Italia per chi viene a investire”. Passando poi ad un aspetto cruciale della condizione sociale ed economica del Paese, Maioli ha sottolineato che la tendenza della curva demografica “non si risolverà in qualche anno, ricordiamo che è un dato inerziale” “Come puoi compensare?” Ha poi chiesto Maioli, “attutando investimenti dall’estero. Noi per esempio, nel 2023 abbiamo aumentato del 7 per cento la media Corporate, significa aver finanziato. E abbiamo erogato cinque miliardi alle imprese, un miliardo nell’ambito Esg” ha concluso. (Rem)