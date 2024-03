Serbia: Vucic, nuove elezioni amministrative a Belgrado il 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove elezioni amministrative a Belgrado si terranno il 2 giugno. Lo ha annunciato il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo un incontro con i rappresentanti della coalizione di governo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Beta". Vucic ha aggiunto che la data delle elezioni sarà annunciata ufficialmente il 3 aprile e ha chiesto per il voto il "rispetto delle raccomandazioni della missione di osservazione dell'Odihr", presentate nell'ultimo rapporto di alcune settimane fa. Il capo dello Stato ha quindi affermato che il nuovo governo del Paese sarà eletto "entro il primo aprile" e che la lista elettorale a guida del Partito progressista (Sns) "La Serbia non deve fermarsi" ha una maggioranza sufficiente per formare la maggioranza parlamentare e che nei prossimi giorni presenterà la proposta sulla nomina a mandatario del governo. Vucic ha quindi sottolineato che la seconda parte della seduta costitutiva del Parlamento serbo, prevista per oggi, sarà rinviata di una settimana per preparare le elezioni del vicepresidente, del presidente e di tutte le commissioni parlamentari. (Seb)