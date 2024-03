Economia: Marcegaglia, serve equilibrio tra globalizzazione e protezionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli imprenditori delle prime sette potenze industriali del pianeta hanno due fantasmi da scacciare. Uno è la debolezza dell'Europa, stretta tra "approccio burocratico alla transizione green" e Unione ancora troppo flebile. L'altro si chiama protezionismo, che rischia di trovare nuova linfa nel ritorno di Donald Trump dopo essere già tornato di moda tra guerre e sovranismi. Lo ha spiegato in un'intervista a "La Stampa" Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria, che mercoledì a Verona guiderà per Confindustria il B7 Italy 2024, il forum del mondo del business delle prime sette economie che precede il G7 di giovedì: "Arriveremo con un documento che metterà sul tavolo l'urgenza di quattro temi concreti da affrontare subito. Il primo è l'intelligenza artificiale, che se ben gestita può aumentare la competitività. Il secondo sono le catene del valore: la globalizzazione come l'abbiamo conosciuta finora non funziona più, ma temiamo che si torni a chiudere troppo i mercati, vediamo molte tentazioni protezionistiche che ci preoccupano molto". Il terzo è il clima: "diciamo sì alla transizione, ma con meno burocrazia e massima neutralità tecnologica. Infine la partecipazione al lavoro di donne e giovani: servono nuove politiche di formazione e libera circolazione dei talenti nei Paesi del G7". (segue) (Rin)