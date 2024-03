Economia: Marcegaglia, serve equilibrio tra globalizzazione e protezionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si teme il protezionismo, ma la globalizzazione ha fatto esplodere le diseguaglianze. E mostrato i suoi limiti davanti a pandemia e guerre: "Va trovato un nuovo equilibrio. La pandemia ha fatto saltare le catene del valore. Questi anni ci hanno insegnato che non si possono scegliere i fornitori, a partire dalle materie prime, solo seguendo il criterio della convenienza economica. Ma il protezionismo non è meno pericoloso: corriamo il rischio di chiuderci troppo. Non abbiamo un approccio naif: capiamo che, con uno scenario geopolitico come l'attuale, temi quali la sicurezza economica e lo screening degli investimenti esteri hanno rilevanza, ma ripeto, serve equilibrio, perché il protezionismo costa", ha aggiunto Marcegaglia. Un possibile ritorno di Trump spaventa in questo senso: "Se Trump vincesse e facesse quello che sta dichiarando, correremmo rischi significativi: un forte protezionismo, tensioni ancora maggiori con la Cina, l'idea di fare business solo con gli amici. Italia ed Europa sono esportatori, subirebbero i danni maggiori. Metteremo questo tema con forza all'attenzione del G7. Un mondo diviso in blocchi rischia di essere un mondo meno democratico". Quanto al Green Deal europeo: "L'approccio burocratico-ideologico e la mancanza degli investimenti necessari. Finora Bruxelles ha imposto regole troppo rigide su emissioni e auto, ma così ha penalizzato le imprese. Che pure sono assolutamente a favore della transizione". La prossima Commissione deve correggere la rotta: "Partiamo da due presupposti. Il primo: la domanda di energia crescerà, anche per la diffusione del digitale. Il secondo: per la transizione servono grandi capitali, pubblici e privati". Si risponde a queste due esigenze "in primis con la neutralità tecnologica: va bene qualunque tecnologia riduca le emissioni. E poi con risorse davvero ingenti. L'Ira di Biden ha attirato capitali e imprese negli Usa: le aziende vanno dove ci sono le condizioni migliori, dobbiamo attrezzarci o l'Europa perderà la leadership sulle tecnologie green", ha concluso Marcegaglia. (Rin)