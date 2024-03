Giappone: direttore generale Aiea in visita da domani al 14 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafael Mariano Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), effettuerà una visita di lavoro in Giappone da domani al 14 marzo. Lo ha annunciato tramite un comunicato il ministero degli Esteri giapponese. Durate il suo soggiorno, Grossi incontrerà la ministra degli Esteri, Yoko Kamikawa, e altri rappresentanti del governo del Giappone. Inoltre, si recherà nella prefettura di Fukushima. Il Giappone, si legge nella nota, attribuisce importanza al lavoro dell’Aiea e al suo significativo ruolo nel promuovere la non proliferazione nucleare e l’uso pacifico dell’energia atomica. La visita del direttore generale contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni tra il Paese e l’organizzazione internazionale, che coprono vari temi tra cui lo scarico in mare delle acque decontaminate della centrale di Fukushima. (segue) (Git)