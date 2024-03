Vietnam-Nuova Zelanda: premier concordano di rafforzare legami, focus su commercio e agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, in visita ufficiale a Wellington (10 e 11 marzo), ha incontrato oggi l’omologo della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, che lo ha accolto con una cerimonia nella tradizione maori e una guardia d’onore. Le parti – riferisce il portale del governo vietnamita – hanno concordato di consolidare la fiducia politica per far avanzare le relazioni, di continuare ad attuare il piano d’azione per il periodo 2021-2024 e di rafforzare la cooperazione in tutti i pilastri della partnership strategica: economia, commercio, investimenti; sicurezza e difesa; agricoltura e contatti interpersonali. L’obiettivo è raggiungere un interscambio commerciale di due miliardi di dollari entro quest’anno (contro 1,3 miliardi dell’anno scorso) e di tre miliardi di dollari entro il 2026. (segue) (Fim)