Vietnam-Nuova Zelanda: premier concordano di rafforzare legami, focus su commercio e agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’occasione il premier della Nuova Zelanda ha annunciato un nuovo investimento nel settore dell’orticoltura vietnamita per un valore di 6,24 milioni di dollari neozelandesi. Il finanziamento servirà a sostenere la terza fase del progetto Vietfruit, realizzato con la collaborazione dell’istituto di ricerca neozelandese Plant and Food Research, visitato ieri da Pham Minh Chinh. Il colloquio ha toccato anche la cooperazione tra la Nuova Zelanda e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean); il Vietnam, membro dell’organizzazione, è Paese coordinatore per le relazioni con la Nuova Zelanda per il periodo 2024-27. Tra i temi regionali c’è stato anche quello della pace, della stabilità, della sicurezza e della libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). (segue) (Fim)