Vietnam-Nuova Zelanda: premier concordano di rafforzare legami, focus su commercio e agricoltura (3)

- I due leader, che al termine dell’incontro hanno tenuto una conferenza stampa congiunta, hanno assistito alla firma di alcuni accordi di cooperazione, siglati dai rispettivi ministri competenti: uno sull’istruzione e formazione per il periodo 2023-26; uno sull’economia e il commercio; uno in materia finanziaria. I documenti si aggiungono a quelli sottoscritti ieri tra l’University di Waikato e alcuni atenei vietnamiti. Con la tappa in Nuova Zelanda Pham Minh Chinh concluderà un viaggio iniziato il 5 marzo che lo ha portato precedentemente in Australia per impegni bilaterali e per il vertice speciale per i 50 anni di relazioni Australia-Asean. (Fim)