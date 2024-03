India: presidente della Repubblica Murmu in visita a Mauritius da oggi al 13 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, sarà in visita di Stato nella Repubblica di Mauritius da oggi al 13 marzo per partecipare come ospite principale, domani (12 marzo), alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza, su invito del governo mauriziano. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, aggiungendo che anche un contingente della Marina militare indiana raggiungerà lo Stato insulare per l’occasione. Murmu avrà colloqui bilaterali con l’omologo Prithvirajsing Roopun e col primo ministro Pravind Kumar Jugnauth; incontrerà, inoltre, il presidente dell’Assemblea nazionale, il giudice capo della Corte suprema a e altri dignitari. Murmu inaugurerà insieme a Jugnauth 14 progetti realizzati con l’assistenza indiana e presenzierà allo scambio di accordi bilaterali. Infine, visiterà alcuni sti di importanza storica e culturale, parlerà a una platea di giovani all’Università di Mauritius e interagirà con rappresentanti della locale comunità indiana. (Inn)