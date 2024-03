Ucraina: ministro Infrastrutture, negoziamo ripresa di voli turistici con Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta negoziando con gli Stati Uniti e l'Unione europea la ripresa dei voli turistici. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" il ministro delle Infrastrutture dell'Ucraina, Oleksandr Kubrakov. La parte ucraina sta già comunicando la sua visione di come il mercato funzionerà in condizioni di legge marziale, nonché la sua valutazione del rischio, approcci e algoritmi. "Non ci sono molti esempi al mondo di aeroporti che in qualsiasi momento potrebbero diventare obiettivo per missili o droni. Israele è l'esempio di maggior successo. Abbiamo trascorso molto tempo con l'amministrazione dell'aviazione civile israeliana e ci consultiamo con essa", ha affermato Kubrakov. Il ministro ha sottolineato che ci sono compagnie aeree europee che sono interessate ad essere le prime a riprendere partecipazione al mercato aereo ucraino. I negoziati, ha detto infine Kubrakov, si conducono anche con tre società ucraine. (Kiu)