- Il presidente del Partito popolare spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, si è congratulato telefonicamente con il leader del Partito socialdemocratico portoghese (Psd), Luis Montenegro, per la "grande vittoria elettorale" di ieri. "Sono felice di vedere che i nostri fratelli portoghesi hanno scelto l'unico progetto credibile per il cambiamento in Portogallo", ha affermato Feijoo in un messaggio su X. (Spm)