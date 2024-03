© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la vittoria di Marco Marsilio alle elezioni regionali in Abruzzo “prevale la competenza e il servizio alla comunità”. Lo scrive su X il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “L'Abruzzo, terra nobile, merita di non tornare indietro, alla palude e all'immobilismo. Continuiamo a lavorare per questa regione”, aggiunge. (Rin)