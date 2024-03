© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNERiunione del Consiglio comunale. Nell’ora precedente si svolgerà il question time. Sede del Consiglio comunale in via Verdi 35 - Napoli (ore 10).L'assessore al Turismo e alle attività produttive, Teresa Armato, interviene alla presentazione del primo torneo degli Alberghi napoletani "8vs8 Aics Hotels Napoli League Talenti" che assegnerà lo scudetto del calcio ai professionisti del turismo. Intervengono Salvatore Naldi presidente Federalberghi Napoli, Adelaide Palomba presidente Federalberghi Costa del Vesuvio, Manuela Papaccio presidente AICS Camapnia, Gennaro Buonocore Presidente Aics Napoli Settore Calcio, e Nicola Mora rappresentante atleti e tecnici Aics Napoli Settore Calcio. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 11.30).Conferenza stampa di presentazione della Napoli Tennis Cup, torneo Atp Challenger 125. Con Riccardo Villari presidente Tennis Club Napoli, Emanuela Ferrante assessora allo Sport Comune di Napoli, Antonio Santa Maria direttore generale Master Group Sport e Alessandro Motti, Direttore Napoli Tennis Cup. Tennis Club Napoli in viale Anton Dohrn - Napoli (ore 11.30).VARIEIl comitato regionale campano della Federazione italiana nuoto organizza la cerimonia di premiazione del progetto Licei in Vasca - torneo di pallanuoto tra i Licei Napoletani. La finale si giocherà alle ore 11.00 tra Liceo G. Mercalli e Liceo S. Cantone; in precedenza alle ore 10.00 si affronteranno per il bronzo I.I.S.S. Nitti e Liceo V. Imbriani; alle ore 9.00 per il 5° posto si affronteranno il Liceo R. Caccioppoli e I.S. Bernini De Sanctis. Piscina Scandone - Napoli (ore 9.30).Conferenza stampa su "Ripartire dal territorio per il lavoro e lo sviluppo". Intervengono presidente di “Sud protagonista” Salvatore Ronghi, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il referente di Sud protagonista Campania Raffaele De Cicco, e Giuseppe Martorano, referente "Sud Protagonista Calabria. Centro Congressi Tiempo al Centro Direzionale is. E5 - Napoli (ore 11).Il rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico Matteo Lorito, nell'ambito delle Giornate di divulgazione organizzate da F2Cultura per le celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo, promuove la lezione di Alessandro Barbero "Federico II tra storia e leggenda". Teatro di San Carlo - Napoli (ore 17). (Ren)